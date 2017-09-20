Український боксер Гвоздик очолив рейтинг WBO
Українець потіснив з вершини росіянина Сергія Ковальова (30-2-1, 26 КО) і став офіційним претендентом на титульний поєдинок проти чемпіона дивізіону Андре Ворда (32-0, 16 КО), інформує "Дзеркало тижня".
У найлегшій вазі українець Артем Далакян (15-0, 11 КО) опустився з 12-го на 13-ту позицію.
Додамо що, свій останній на даний момент бій Олександр Гвоздик провів 19 серпня, коли в Лінкольні в шостому раунді нокаутував американця Крейга Бейкера.
Бейкер до цього бою був першим номером рейтингу WBC. Зазначимо, що чемпіонський пояс WBC утримує канадець Адоніс Стівенсон.
Нагадаємо, що чемпіон світу в категорії до 75 кг боксер Олександр Хижняк став рекордсменом країни за кількістю титулів, завойованих за 330 днів.
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