Український боксер Гвоздик очолив рейтинг WBO

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) посів першу сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі.

Українець потіснив з вершини росіянина Сергія Ковальова (30-2-1, 26 КО) і став офіційним претендентом на титульний поєдинок проти чемпіона дивізіону Андре Ворда (32-0, 16 КО), інформує "Дзеркало тижня".

У найлегшій вазі українець Артем Далакян (15-0, 11 КО) опустився з 12-го на 13-ту позицію.

Додамо що, свій останній на даний момент бій Олександр Гвоздик провів 19 серпня, коли в Лінкольні в шостому раунді нокаутував американця Крейга Бейкера.

Бейкер до цього бою був першим номером рейтингу WBC. Зазначимо, що чемпіонський пояс WBC утримує канадець Адоніс Стівенсон.

Нагадаємо, що чемпіон світу в категорії до 75 кг боксер Олександр Хижняк став рекордсменом країни за кількістю титулів, завойованих за 330 днів.