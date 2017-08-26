Український боксер нокаутував багамця, - ВІДЕО
31-річний українець захопив перевагу над 33-річним екс-першим номером рейтингу IBF з перших раундів, а в 12-й трихвилинці провів серію точних ударів в голову і відправив суперника в нокдаун, після чого бій був зупинений.
Відзначимо, що після цієї перемоги Дерев'янченко став офіційним претендентом на бій з чемпіоном світу Геннадієм Головкіним по гілці IBF.
У минулому бою Дерев'янченко нокаутував ямайця Кемаля Расселла в поєдинку за версією IBF в середній вазі і тим самим завдав йому першої поразки на професійному рингу.
Раніше стало відомо, що Дерев'янченко увійшов до списку 20-ти найбільш перспективних боксерів світу.
У двадцятку кращих молодих боксерів світу, складену авторитетним порталом ESPN, увійшли четверо українців: Олександр Усик (4-е місце), Сергій Дерев'янченко (8-е), Олександр Гвоздик (9-е) і Євген Хитров (11-е).
Нагадаємо, 20 серпня український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою з американцем Крейгом Бейкером.
B кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів, яка закінчилася правим боковим. Рефері зупинив поєдинок і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.
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