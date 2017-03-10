Український боксер став претендентом на бій проти чемпіона світу

Непереможний українець буде оскаржувати з одним з цих боксерів пояс IBF, претендентом на який він є

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко проведе бій проти переможця реваншу між чемпіоном світу за чотирма версіями Геннадієм Головкіним і мексиканцем Саулем Альваресом

Про це повідомляє BoxingScene.

Непереможний українець буде оскаржувати з одним з цих боксерів пояс IBF, претендентом на який він є.

Відзначимо, що спочатку Дерев'янченко повинен був зустрітися з Головкіним в грудні цього року, але казахстанець домовився з Альваресом про реванш.

Раніше Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона і став претендентом на титул чемпіона світу.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) посів першу сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі.