СПОРТ НОВИНИУкраїнський середньоваговик Сергій Дерев'янченко проведе бій проти переможця реваншу між чемпіоном світу за чотирма версіями Геннадієм Головкіним і мексиканцем Саулем АльваресомПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український боксер став претендентом на бій проти чемпіона світу
Непереможний українець буде оскаржувати з одним з цих боксерів пояс IBF, претендентом на який він є
Фото: ЕРА
Про це повідомляє BoxingScene.
Непереможний українець буде оскаржувати з одним з цих боксерів пояс IBF, претендентом на який він є.
Відзначимо, що спочатку Дерев'янченко повинен був зустрітися з Головкіним в грудні цього року, але казахстанець домовився з Альваресом про реванш.
Раніше Дерев'янченко переміг технічним нокаутом багамця Туреано Джонсона і став претендентом на титул чемпіона світу.
Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) посів першу сходинку у рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO) в напівважкій вазі.
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03 10 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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