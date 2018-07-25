Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Український борець Беленюк виграв "золото" на турнірі в Туреччині

"Бронза" - у Дениса Демьянкова
Український борець Жан Беленюк переміг на міжнародному турнірі в Стамбулі.
Український борець Беленюк виграв "золото" на турнірі в Туреччині Жан Беленюк Фото: reuters.com

Беленюк виграв "золото" у ваговій категорії до 87 кілограмів, повідомляє Sportarena.

На шляху до фіналу він переміг українця Андрія Антонюка (5:0), білоруса Радзіка Кулієва (4:3) і індійця Раміна Техерісартангга (3:2). У фінальному поєдинку українець здолав азербайджанця Іслама Аббасова (3:1).

Другу медаль завоював Денис Дем'янков, який здобув "бронзу" у ваговій категорії до 67 кілограмів. Він переміг азербайджанця Каріма Яфарова і японця Шімоямаду Цучіку в нижній сітці турніру.

Ще троє українців програли сутички за "бронзу". У вазі до 130 кілограмів Микола Кучмій поступився білорусу Йосебу Чугошвілі, а у вазі до 63 кілограмів Дмитро Цимбалюк і Ленур Теміров також зупинилися за крок від медалі.

Нагадаємо, що Жан Беленюк заявив, що не поїде на чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську. Спортсмену заборонили їхати на змагання. Тренер збірної України з боротьби Мурад Саргсян заявив, що Беленюк не може їхати до Росії через те, що пов'язаний із ЗСУ.

Також, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Жан Беленюк зізнався, що досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 09:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.