Український борець Беленюк виграв "золото" на турнірі в Туреччині
Беленюк виграв "золото" у ваговій категорії до 87 кілограмів, повідомляє Sportarena.
На шляху до фіналу він переміг українця Андрія Антонюка (5:0), білоруса Радзіка Кулієва (4:3) і індійця Раміна Техерісартангга (3:2). У фінальному поєдинку українець здолав азербайджанця Іслама Аббасова (3:1).
Другу медаль завоював Денис Дем'янков, який здобув "бронзу" у ваговій категорії до 67 кілограмів. Він переміг азербайджанця Каріма Яфарова і японця Шімоямаду Цучіку в нижній сітці турніру.
Ще троє українців програли сутички за "бронзу". У вазі до 130 кілограмів Микола Кучмій поступився білорусу Йосебу Чугошвілі, а у вазі до 63 кілограмів Дмитро Цимбалюк і Ленур Теміров також зупинилися за крок від медалі.
Нагадаємо, що Жан Беленюк заявив, що не поїде на чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську. Спортсмену заборонили їхати на змагання. Тренер збірної України з боротьби Мурад Саргсян заявив, що Беленюк не може їхати до Росії через те, що пов'язаний із ЗСУ.
Також, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Жан Беленюк зізнався, що досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.
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