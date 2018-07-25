Український борець Беленюк виграв "золото" на турнірі в Туреччині

Український борець Жан Беленюк переміг на міжнародному турнірі в Стамбулі.

Беленюк виграв "золото" у ваговій категорії до 87 кілограмів, повідомляє Sportarena.

На шляху до фіналу він переміг українця Андрія Антонюка (5:0), білоруса Радзіка Кулієва (4:3) і індійця Раміна Техерісартангга (3:2). У фінальному поєдинку українець здолав азербайджанця Іслама Аббасова (3:1).

Другу медаль завоював Денис Дем'янков, який здобув "бронзу" у ваговій категорії до 67 кілограмів. Він переміг азербайджанця Каріма Яфарова і японця Шімоямаду Цучіку в нижній сітці турніру.

Ще троє українців програли сутички за "бронзу". У вазі до 130 кілограмів Микола Кучмій поступився білорусу Йосебу Чугошвілі, а у вазі до 63 кілограмів Дмитро Цимбалюк і Ленур Теміров також зупинилися за крок від медалі.

Нагадаємо, що Жан Беленюк заявив, що не поїде на чемпіонат Європи, який пройде в російському Каспійську. Спортсмену заборонили їхати на змагання. Тренер збірної України з боротьби Мурад Саргсян заявив, що Беленюк не може їхати до Росії через те, що пов'язаний із ЗСУ.

Також, срібний призер Олімпійських ігор в Ріо Жан Беленюк зізнався, що досить часто отримує пропозиції про перехід в інші збірні.