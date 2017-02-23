Український БТР-безпілотник "Фантом" увійшов у Топ-5 міжнародної виставки в ОАЕ

Безпілотний БТР "Фантом" українського держконцерна "Укроборонпром" посів місце серед п'яти найкращих експонатів на виставці IDEX-2017 (International Defence Exhibition), що проходить в Абу-Дабі (ОАЕ).

"Серед тисяч експонатів з 50 країн, представлених на IDEX-2017, саме український "Фантом" увійшов до Топ-5 виставки. Авторитетне аналітичне видання Defence Blog назвало вітчизняний безпілотний міні-бронетранспортер найбільш цікавою сучасною бойовою машиною", - повідомив у Facebook Президент Петро Порошенко.

Зокрема, у статті Defence Blog "Фантому" відводиться друге місце.

"Розробники інтегрували в БТР протитанковий ракетний комплекс "Бар'єр". З таким озброєнням майже невидимий і мобільний "Фантом" здатний вражати важкі і легкі броньовані цілі на відстані від 100 до 5000 метрів. Крім того, "Фантом" оснащений стабілізованою поворотною платформою для різних типів озброєння. Вогневі випробування "Фантома" з встановленим кулеметом калібру 12,7 мм підтвердили високу ефективність нової розробки", - пише автор матеріалу.

Згідно з інформацією на сайті "Укроборонпрому", "Фантом" є однією із передових розробок ДП "СпецТехноЕкспорт". Бойова машина – це дистанційно керований міні-бронетранспортер. Денний та нічний комплекси прицілювання дозволяють вести вогонь у будь-який час доби на відстані понад 1 км. Запас ходу становить до 20 км, керування здійснюється за захищеним радіоканалом або через волоконний кабель довжиною 5 км. Окрім того, його можливо оснастити високоточним протитанковим ракетним озброєнням.

Нагадаємо, що Укроборонпром показав відео вогневих випробувань БТР "Фантома" під час крижаного дощу.