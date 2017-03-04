СПОРТ НОВИНИСпортсмен Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що отримав дозвіл виступати за збірну Росії на чемпіонаті світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український чемпіон виступить за збірну Росії на чемпіонаті світу
Бондар виступає у синхронних стрибках із 10-метрової вишки
Олександр Бондар. Фото: sport.1tv.com.ua.
Спортсмен заявив, що офіційно вже є повноцінним членом збірної РФ і зможе взяти участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбудеться у Будапешті.
"Я поки не знаю, як там складеться доля, чи зможу кваліфікуватися на чемпіонат світу у Будапешті. Але я вже "збірник", дозвіл на виступ на чемпіонаті світу у мене є", – наводить слова спортсмена "Р-Спорт".
Нагадаємо, ще будучи у збірній України Олександр Бондар взяв участь в Олімпіаді-2012, також був призером чемпіонату світу та двічі переможцем чемпіонатів Європи.
У 2014 році спортсмен одружився на москвичці, переїхавши до Росії. Восени 2015 року він отримав російське громадянство.
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