Український чемпіон виступить за збірну Росії на чемпіонаті світу

Спортсмен Олександр Бондар, який змінив українське громадянство на російське, заявив, що отримав дозвіл виступати за збірну Росії на чемпіонаті світу.

Спортсмен заявив, що офіційно вже є повноцінним членом збірної РФ і зможе взяти участь у чемпіонаті світу з водних видів спорту, який відбудеться у Будапешті.

"Я поки не знаю, як там складеться доля, чи зможу кваліфікуватися на чемпіонат світу у Будапешті. Але я вже "збірник", дозвіл на виступ на чемпіонаті світу у мене є", – наводить слова спортсмена "Р-Спорт".

Нагадаємо, ще будучи у збірній України Олександр Бондар взяв участь в Олімпіаді-2012, також був призером чемпіонату світу та двічі переможцем чемпіонатів Європи.

У 2014 році спортсмен одружився на москвичці, переїхавши до Росії. Восени 2015 року він отримав російське громадянство.