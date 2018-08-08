Український дует виборов "бронзу" у синхронних стрибках у воду
Українці набрали 291,81 бала, передає LB.ua. Чемпіонами Європи стала німецька пара Лу Массенберг і Тіна Пунцель - 313,50 бала. "Срібло" дісталося британцям - Росс Хаслем і Грейс Рід закінчили змагання з результатом 308,67 бала.
Відзначимо, це друга медаль наших спортсменів на ОЧЄ із синхронних стрибків у воду з трампліна в змішаних командах.
Раніше iPress.ua повідомляв, що українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації.
Також у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).
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