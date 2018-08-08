Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Український дует виборов "бронзу" у синхронних стрибках у воду

Це друга медаль наших спортсменів у змаганнях із синхронних стрибків у воду з трампліна в змішаних командах
Український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик вибороли бронзові нагороди у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна в змішаних командах на об'єднаному чемпіонаті Європи.
Український дует виборов "бронзу" у синхронних стрибках у воду Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик. Фото: НОК України

Українці набрали 291,81 бала, передає LB.ua. Чемпіонами Європи стала німецька пара Лу Массенберг і Тіна Пунцель - 313,50 бала. "Срібло" дісталося британцям - Росс Хаслем і Грейс Рід закінчили змагання з результатом 308,67 бала.

Відзначимо, це друга медаль наших спортсменів на ОЧЄ із синхронних стрибків у воду з трампліна в змішаних командах.

Раніше iPress.ua повідомляв, що українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації.

Також  у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.