Український дует виборов "бронзу" у синхронних стрибках у воду Це друга медаль наших спортсменів у змаганнях із синхронних стрибків у воду з трампліна в змішаних командах

Український дует Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик вибороли бронзові нагороди у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна в змішаних командах на об'єднаному чемпіонаті Європи.

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик. Фото: НОК України

Українці набрали 291,81 бала, передає LB.ua. Чемпіонами Європи стала німецька пара Лу Массенберг і Тіна Пунцель - 313,50 бала. "Срібло" дісталося британцям - Росс Хаслем і Грейс Рід закінчили змагання з результатом 308,67 бала. Відзначимо, це друга медаль наших спортсменів на ОЧЄ із синхронних стрибків у воду з трампліна в змішаних командах. Раніше iPress.ua повідомляв, що українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації. Також у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем. Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).

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