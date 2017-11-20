Український дипломат Скворцов оголошений персоною нон ґрата в Білорусі через справу Шаройка
Про це повідомляється на сайті КДБ Білорусі.
У КДБ також заявляють, що Шаройко нібито підтвердив, що "координацію його розвідувальної діяльності" здійснював Скворцов, якого в білоруському відомстві називають співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України, а діяв він нібито під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі.
"За діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом, Скворцова оголошено персоною нон ґрата", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.
Шаройска затримали 17 листопада.
Згодом стало відомо, що у Білорусі зник ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл).
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