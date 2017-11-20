Український дипломат Скворцов оголошений персоною нон ґрата в Білорусі через справу Шаройка

У Білорусі вважають, що Скворцов діяв під прикриттям

Білорусь оголосила персоною нон ґрата радника посольства України Ігоря Скворцова через справу затриманого власкора "Українського радіо" Павла Шаройка.

Про це повідомляється на сайті КДБ Білорусі.

У КДБ також заявляють, що Шаройко нібито підтвердив, що "координацію його розвідувальної діяльності" здійснював Скворцов, якого в білоруському відомстві називають співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України, а діяв він нібито під прикриттям посади радника посольства України в Білорусі.

"За діяльність, яка є несумісною з дипломатичним статусом, Скворцова оголошено персоною нон ґрата", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні Комітет держбезпеки Білорусі заявив, що затриманий в Білорусі український журналіст Павло Шаройко створив агентурну мережу з числа громадян Білорусі, які за винагороду збирали для нього відомості розвідувального характеру.

Шаройска затримали 17 листопада.

Згодом стало відомо, що у Білорусі зник ще один громадянин України - білоруські спецслужби затримали керівника підприємства ПАТ "Завод обважнювачів" (м. Костянтинівка Донецької обл).