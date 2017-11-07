"Український диверсант" в Криму пішов на угоду зі слідством

Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від власних адвокатів

Житель Євпаторії Андрій Захтей, якого влада Росії звинуватила у підготовці теракту, уклав угоду зі слідством.

"Досудову (угоду- ред.) він підписав із "зампрокурором" (Криму - ред.) два тижні тому", – повідомляє видання "Медиазона", з посиланням на власні джерела.

За його словами, Захтей відмовився давати свідчення в рамках досудового слідства проти іншого фігуранта цієї справи Євгена Панова, оскільки не був з ним знайомий до затримання.

Інформацію про підписання досудової угоди також підтвердив адвокат Олексій Ладін. Йому прийшло письмове повідомлення від слідчого про те, що Захтей відмовився від його послуг.

Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

"Швидше за все у його справі підбивають фінальну позицію. Через рік у слідства, очевидно, так і не з'явилося доказів його провини, і вони запропонували дати свідчення. Його позиція теж зрозуміла – отримати менший термін за те, чого він і так не робив", – пояснює адвокат дії свого колишнього клієнта.

"За попередньою інформацією, після того, як справу Захтея виведуть в окреме провадження, йому пред'являть звинувачення в зберіганні зброї і підробці документів. ", - пише видання.

Суд по справі Захтея запланований на вересень цього року.

Нагадаємо, 10 серпня російська ФСБ поширила заяву, про начебто дві спроби українських військових напасти на Крим та влаштувати там теракти, під час яких загинули російський військовий і боєць ФСБ.

Натомість російські спецслужби затримали українця Євгена Панова, підозрюваного в організації диверсій на півострові. Згодом було затримано ще одного підозрюваного Захтея Андрія Романовича.

Андрій Захтей повідомив про тортури з боку ФСБ. Євген Панов, також ув’язнений у Росії за звинуваченнями в нібито підготовці диверсій, написав заяву в Слідчий комітет РФ зі скаргою на катування з боку силовиків.

У березні Андрій Захтей написав заяву до міграційної служби РФ з проханням позбавити його російського громадянства.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію та визнав обґрунтованим продовження арешту "українського диверсанта" Андрія Захтея до 7 червня.