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Український екіпаж виявив на борту судна 300 кг кокаїну

Контейнеровоз Dimitris C перебуває у порту Генуя під контролем італійської влади
У порту Генуя італійська поліція зняла з борту контейнеровоза Dimitris C близько 300 кілограмів кокаїну. Білий порошок у пластикових пакетах виявили в морі члени екіпажу, громадяни України, які повідомили про незаконний вантаж владі.
Український екіпаж виявив на борту судна 300 кг кокаїну Фото: kobl.gp.gov.ua

Про це передає Думская.

За інформацією видання, керує контейнеровозом крюїнгова компанія Danaos Shipping Ltd, у якої є представництва в Одесі, Греції, Кіпрі та РФ.

Італійська влада стверджує, що екіпаж і оператор жодним чином не пов'язані з цією спробою контрабанди. Навпаки - італійські офіційні особи вітають допомогу екіпажу у виявленні і вилученні наркотиків. До Європи корабель відвідав низку портів Південної і Центральної Америки.

Зараз судно перебуває в порту Генуя під контролем італійської влади.

Нагадаємо, що в 2017 році в Німеччині був конфіскований рекордний обсяг кокаїну.

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19 02 2018 23:48
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