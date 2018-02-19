CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ порту Генуя італійська поліція зняла з борту контейнеровоза Dimitris C близько 300 кілограмів кокаїну. Білий порошок у пластикових пакетах виявили в морі члени екіпажу, громадяни України, які повідомили про незаконний вантаж владі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український екіпаж виявив на борту судна 300 кг кокаїну
Контейнеровоз Dimitris C перебуває у порту Генуя під контролем італійської влади
Фото: kobl.gp.gov.ua
Про це передає Думская.
За інформацією видання, керує контейнеровозом крюїнгова компанія Danaos Shipping Ltd, у якої є представництва в Одесі, Греції, Кіпрі та РФ.
Італійська влада стверджує, що екіпаж і оператор жодним чином не пов'язані з цією спробою контрабанди. Навпаки - італійські офіційні особи вітають допомогу екіпажу у виявленні і вилученні наркотиків. До Європи корабель відвідав низку портів Південної і Центральної Америки.
Зараз судно перебуває в порту Генуя під контролем італійської влади.
Нагадаємо, що в 2017 році в Німеччині був конфіскований рекордний обсяг кокаїну.
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