Український експорт до Угорщини зріс майже удвічі

Товарообіг між Україною і Угорщиною за цей період також виріс і склав $49,2 млн

У першому кварталі 2017 року експорт української продукції до Угорщини збільшився на 88% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Експорт української продукції до Угорщини збільшився на 88% за перший квартал 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав $15 млн.

"Найбільшим попитом серед угорських споживачів користувалися такі українські товари, як макуха, соєві боби, насіння і плоди для посівів, мед, соняшникова олія, горіхи і шоколад", - заявила заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба міністерства.

Вона також додала, що головними аграрними продуктами, які Україна імпортувала з Угорщини стали кукурудза, корми для тварин, жива птиця, овочі і насіння соняшнику.

"Під час нашої останньої зустрічі з міністром землеробства Угорщини, а також офіційного візиту української делегації були визначені головні напрямки для активізації двостороннього співробітництва між країнами, а саме: ветеринарія, сфера карантину і захисту рослин, селекція і насінництво", - зазначила Ольга Трофімцева.

Вона додала, що пріоритетними сферами співробітництва також є розвиток рибного господарства, виноробства та створення спільних проектів в сфері харчової промисловості.

Нагадаємо, що в результаті міжінституційних переговорів ЄС щодо надання Україні торговельних преференцій сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть скорочені, сечовина з пропозицій виключена.