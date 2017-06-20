Український експорт до Угорщини зріс майже удвічі
Експорт української продукції до Угорщини збільшився на 88% за перший квартал 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав $15 млн.
"Найбільшим попитом серед угорських споживачів користувалися такі українські товари, як макуха, соєві боби, насіння і плоди для посівів, мед, соняшникова олія, горіхи і шоколад", - заявила заступник міністра аграрної політики Ольга Трофімцева, повідомляє прес-служба міністерства.
Вона також додала, що головними аграрними продуктами, які Україна імпортувала з Угорщини стали кукурудза, корми для тварин, жива птиця, овочі і насіння соняшнику.
"Під час нашої останньої зустрічі з міністром землеробства Угорщини, а також офіційного візиту української делегації були визначені головні напрямки для активізації двостороннього співробітництва між країнами, а саме: ветеринарія, сфера карантину і захисту рослин, селекція і насінництво", - зазначила Ольга Трофімцева.
Вона додала, що пріоритетними сферами співробітництва також є розвиток рибного господарства, виноробства та створення спільних проектів в сфері харчової промисловості.
Нагадаємо, що в результаті міжінституційних переговорів ЄС щодо надання Україні торговельних преференцій сторони досягли компромісу, відповідно до якого квоти на томати, пшеницю, кукурудзу та мед будуть скорочені, сечовина з пропозицій виключена.
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