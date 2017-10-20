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Український експорт товарів до ЄС за вісім місяців цього року зріс на 27,9%

Експорт в ЄС склав 11 млрд доларів
Експорт товарів з України за вісім місяців 2017 року склав $27,5 млрд, з них $11 млрд припадає на експорт товарів до ЄС.
Український експорт товарів до ЄС за вісім місяців цього року зріс на 27,9% Фото: holos.uz

"Експорт товарів за вісім місяців 2017 року склав $27,5 млрд і збільшився на $4,8 млрд у порівнянні з вісьма місяцями 2016 року" - повідомила торговий представник України Наталія Микольська.

У відсотковому відношенні зростання у порівнянні з 8 місяцями 2016 року склало 21,1%.

Найбільшим партнером в експорті товарів з України є Європейський союз – його частка склала 40%. Далі йдуть Росія (9,5%), Туреччина (5,8%), Індія (5,3%), Єгипет (4,8%), Китай (4,6%).

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт ЄС за вісім місяців цього року зріс 2,4 млрд доларів, або 27,9% і склав 11 млрд доларів.

Серед регіонів найбільшу динаміку зростання експорту до ЄС продемонстрували Київ, Дніпропетровська, Донецька і Полтавська області.

У структурі експорту з України до ЄС близько третини припадає на продукцію АПК та харчової промисловості, далі йде продукція металургійного комплексу (21,4%) та машинобудування (15,3%).

У першому півріччі 2017 року імпорт ягід, фруктів і горіхів з України до країн ЄС склав 16,7 тис. т, що в 1,8 рази вище за аналогічний показник 2016 і в 3,5 рази більше, ніж у 2013 році (4,7 тис. тонн).
 
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20 10 2017 10:58
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