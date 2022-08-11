Український фільм "Клондайк" отримав чотири нагороди на фестивалі у Туреччині
Про це повідомляє Держкіно.
Зокрема, стрічку було нагороджено як найкращий фільм.
Крім того, "Клондайк" відзначили у категоріях "Найкраща режисура", "Найкращий оператор", "Найкращий монтаж" та "Найкраща актриса".
"Фільм продовжує брати участь у фестивалях та перемагати. У листопаді на проєкт чекають ще 24 фестивальні покази, а також покази для оскарівських академіків", – йдеться в повідомленні Держкіно.
"Клондайк" розповідає про сім'ю, яка опинилася у центрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року у селі Грабове Донецької області. Ірка і Толік чекають на народження першої дитини, але разом із уламками збитого Боїнга в їхнє життя вривається війна. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли до села вриваються озброєні угруповання.
Головні ролі у фільмі виконали Оксана Черкашина ("Погані дороги"), Сергій Шадрін ("Чорний ворон") та Олег Щербина ("Черкаси").
Світова прем'єра "Клондайка" відбулася у рамках конкурсної програми World Cinema Dramatic Competition фестивалю "Санденс". Це перша українська ігрова стрічка, яка увійшла до конкурсу головного фестивалю незалежного кіно у США.
Раніше повідомлялось, що Зеленського нагородили премією Oxi Courage Award.
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