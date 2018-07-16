Український фільм "Вулкан" переміг на фестивалі "Золотий абрикос", - ВІДЕО
Гран-прі 15-го міжнародного кінофестивалю "Золотий абрикос" у Єревані (Вірменія) отримав художній фільм українського кінорежисера Романа Бондарчука "Вулкан", повідомляє Sputnik Вірменія.
За сюжетом, Лукас, який переживає кризу середнього віку, працює перекладачем в складі моніторингової місії ОБСЄ. Серія дивних збігів залишає його самого посеред степу, де він починає життя спочатку.
У головних ролях знялися Сергій Степанський, Віктор Жданов, Христина Дейлік, Тамара Соценко.
Цього року журі фестивалю очолив іранський режисер, володар "Оскара" Асгар Фархаді.
Нагадаємо, фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" отримав одну з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.
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