Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український фільм "Вулкан" переміг на фестивалі "Золотий абрикос", - ВІДЕО

Картина знята за сценарієм Алли Тютюнник, Дар'ї Аверченко і Романа Бондарчука
Українська прем'єра фільму "Вулкан" відбудеться 18 липня на кінофестивалі в Одесі.
Український фільм "Вулкан" переміг на фестивалі "Золотий абрикос", - ВІДЕО Фото: armeniasputnik.am

Гран-прі 15-го міжнародного кінофестивалю "Золотий абрикос" у Єревані (Вірменія) отримав художній фільм українського кінорежисера Романа Бондарчука "Вулкан", повідомляє Sputnik Вірменія.

За сюжетом, Лукас, який переживає кризу середнього віку, працює перекладачем в складі моніторингової місії ОБСЄ. Серія дивних збігів залишає його самого посеред степу, де він починає життя спочатку.

У головних ролях знялися Сергій Степанський, Віктор Жданов, Христина Дейлік, Тамара Соценко.

Цього року журі фестивалю очолив іранський режисер, володар "Оскара" Асгар Фархаді.

Нагадаємо, фільм про вбивство журналіста "Української правди" Павла Шеремета "Вбивство Павла" отримав одну з найпрестижніших європейських нагород - DIG Award 2018.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2018 10:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Діалог зі Сходом

Діалог зі Сходом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.