Український футболіст Чайковський перейшов у російський клуб "Анжи" Швидше за все, гравець перейшов на правах вільного агента

Півзахисник луганської "Зорі" Ігор Чайковський підписав контракт з російським клубом "Анжи".

Ігор Чайковський. Фото: fc-anji.ru

Деталі контракту не розголошуються. Чайковський виступатиме у новому клубі під 4 номером, повідомляє офіційний сайт "Анжи". Згідно даних Transfermarkt.com, контракт Ігоря Чайковського з луганською "Зорею" повинен був закінчитися 30-го червня 2017-го року. У минулому сезоні Чайковський провів 17 матчів за Зорю в УПЛ, в яких відзначився 1 голом. Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту".

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