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Український футболіст Чайковський перейшов у російський клуб "Анжи"

Швидше за все, гравець перейшов на правах вільного агента
Півзахисник луганської "Зорі" Ігор Чайковський підписав контракт з російським клубом "Анжи".
Український футболіст Чайковський перейшов у російський клуб "Анжи" Ігор Чайковський. Фото: fc-anji.ru

Деталі контракту не розголошуються. Чайковський виступатиме у новому клубі під 4 номером, повідомляє офіційний сайт "Анжи".

Згідно даних Transfermarkt.com, контракт Ігоря Чайковського з луганською "Зорею" повинен був закінчитися 30-го червня 2017-го року.

У минулому сезоні Чайковський провів 17 матчів за Зорю в УПЛ, в яких відзначився 1 голом.

Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту".

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19 06 2017 20:38
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