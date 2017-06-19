НОВИНИПівзахисник луганської "Зорі" Ігор Чайковський підписав контракт з російським клубом "Анжи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український футболіст Чайковський перейшов у російський клуб "Анжи"
Швидше за все, гравець перейшов на правах вільного агента
Ігор Чайковський. Фото: fc-anji.ru
Деталі контракту не розголошуються. Чайковський виступатиме у новому клубі під 4 номером, повідомляє офіційний сайт "Анжи".
Згідно даних Transfermarkt.com, контракт Ігоря Чайковського з луганською "Зорею" повинен був закінчитися 30-го червня 2017-го року.
У минулому сезоні Чайковський провів 17 матчів за Зорю в УПЛ, в яких відзначився 1 голом.
Нагадаємо, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук увійшов до тренерського штабу "Зеніту".
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19 06 2017 20:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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