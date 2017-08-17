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Український футболіст перейшов до російського клубу

"Крилья Совєтов" виступають у другому дивізіоні Росії
Український захисник донецького "Олімпіка" Дмитро Нємчанінов став футболістом російського клубу "Крилья Совєтов"
Український футболіст перейшов до російського клубу Дмитро Нємчанінов Фото: lmr.ua

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, гравець вже підписав з клубом контракт, але про нього буде офіційно оголошено пізніше.

Перехід Нємчанінова підтвердив президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, який розповів, що трансфер гравця коштував російській стороні $55 тисяч.

"Крилья Совєтов" виступають у другому дивізіоні Росії і займають перше місце після восьми зіграних матчів.

Нагадаємо, Федерація футболу України (ФФУ) видалила новину зі словами подяки футбольному арбітру з Криму Юрію Ваксу після того, як з'ясувала, що він розпочав роботу на анексованому півострові.

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17 08 2017 22:34
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