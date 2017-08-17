Український футболіст перейшов до російського клубу

Український захисник донецького "Олімпіка" Дмитро Нємчанінов став футболістом російського клубу "Крилья Совєтов"

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, гравець вже підписав з клубом контракт, але про нього буде офіційно оголошено пізніше.

Перехід Нємчанінова підтвердив президент "Олімпіка" Владислав Гельзін, який розповів, що трансфер гравця коштував російській стороні $55 тисяч.

"Крилья Совєтов" виступають у другому дивізіоні Росії і займають перше місце після восьми зіграних матчів.

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