Український футболіст відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну перед матчем
Справа в тому, що перед початком матчу виконувався гімн Росії. Українець не став разом з іншими гравцями і суддями повертатися обличчям до прапора, що викликало негатив з боку російських уболівальників. Тим не менш, "Нижній Новгород", за який грає Федорів, матч виграв з мінімальним рахунком.
Додамо, що Федорів грає за клуб з Нижнього з 2017 року і провів за нього 10 матчів. З 2008 по 2011 рік Віталій грав за пермський "Амкар". В активі Федоріва дві товариські гри за збірну України.
Також нагадаємо, тижня грецький АЕК в Москві зіграв внічию зі "Спартаком". Після матчу захисник грецької команди українець Євген Хачеріді продемонстрував фанатам суперника щитки кольорів українського прапора.
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