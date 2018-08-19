Український футболіст відвернувся від прапора Росії під час виконання гімну перед матчем

Екс-захисник збірної України Віталій Федорів перед матчем ФНЛ "Сочі" - "Нижній Новгород" привернув увагу своїм вчинком.

Справа в тому, що перед початком матчу виконувався гімн Росії. Українець не став разом з іншими гравцями і суддями повертатися обличчям до прапора, що викликало негатив з боку російських уболівальників. Тим не менш, "Нижній Новгород", за який грає Федорів, матч виграв з мінімальним рахунком.

Додамо, що Федорів грає за клуб з Нижнього з 2017 року і провів за нього 10 матчів. З 2008 по 2011 рік Віталій грав за пермський "Амкар". В активі Федоріва дві товариські гри за збірну України.

Також нагадаємо, тижня грецький АЕК в Москві зіграв внічию зі "Спартаком". Після матчу захисник грецької команди українець Євген Хачеріді продемонстрував фанатам суперника щитки кольорів українського прапора.