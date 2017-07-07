Український футболіст загинув у ДТП на Прикарпатті

Колишній півзахисник івано-франківського "Прикарпаття" Роман Стоцький загинув вчора, 6 липня, в ДТП.

Стоцькому було всього 28 років. ДТП з участю "Daewoo Lanos" i "Volkswagen Passat" сталося на дорозі Мукачево–Львів у селі Ямниця, біля Івано-Франківська.

За попередньою версією, Стоцький втратив керування над своїм автомобілем "Daewoo Lanos" через слизьку дорогу і вилетів на зустрічну смугу, де сталося зіткнення транспортного засобу футболіста з "Volkswagen Passat".

За кермом "Volkswagen Passat" перебував депутат Івано-Франківської обласної ради Андрій Шувар. Він зараз перебуває в лікарні, - повідомляє "Дзеркало тижня".

Стоцький виступав за "Прикарпаття" у Першій та Другій лізі, також грав в аматорському чемпіонаті України.