СПОРТ НОВИНИУкраїнський гімнаст Ігор Радівілов став дворазовим переможцем етапу Кубка світу в Катарі (Доха).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український гімнаст Радівілов вдруге переміг на етапі Кубка світу в Катарі, – ВІДЕО
Після успіху у вправах на кільцях Радівілов переміг в опорному стрибку
Фото: unian.ua
Про це повідомляє XSport.
Радівілов набрав 14.599 очок.
Фото: xsport.ua
Друге місце посів китаєць Цюй Руянь (14.566).
З "бронзою" додому повернеться представник Туреччини Ферхат Арікан (14.533).
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Напередодні Ігор Радівілов виграв змагання у вправах на кільцях.
Нагадаємо, у 2017-му Ігор Радівілов взяв "срібло" на чемпіонаті світу в канадському Монреалі, а також додав собі в актив "бронзу" континентальної першості в Клужі (Румунія).
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24 03 2018 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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