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Український гімнаст Радівілов вдруге переміг на етапі Кубка світу в Катарі, – ВІДЕО

Після успіху у вправах на кільцях Радівілов переміг в опорному стрибку
Український гімнаст Ігор Радівілов став дворазовим переможцем етапу Кубка світу в Катарі (Доха).
Український гімнаст Радівілов вдруге переміг на етапі Кубка світу в Катарі, – ВІДЕО Фото: unian.ua

Про це повідомляє XSport.

Радівілов набрав 14.599 очок.


Фото: xsport.ua

Друге місце посів китаєць Цюй Руянь (14.566).

З "бронзою" додому повернеться представник Туреччини Ферхат Арікан (14.533).

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Напередодні Ігор Радівілов виграв змагання у вправах на кільцях.

Нагадаємо, у 2017-му Ігор Радівілов взяв "срібло" на чемпіонаті світу в канадському Монреалі, а також додав собі в актив "бронзу" континентальної першості в Клужі (Румунія).

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24 03 2018 21:40
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