Український гімнаст Радівілов вдруге переміг на етапі Кубка світу в Катарі, – ВІДЕО Після успіху у вправах на кільцях Радівілов переміг в опорному стрибку

Український гімнаст Ігор Радівілов став дворазовим переможцем етапу Кубка світу в Катарі (Доха).

Фото: unian.ua

Про це повідомляє XSport. Радівілов набрав 14.599 очок.

Фото: xsport.ua Друге місце посів китаєць Цюй Руянь (14.566). З "бронзою" додому повернеться представник Туреччини Ферхат Арікан (14.533). Читайте також: Спортивні підсумки 2017: кінець ери Кличка, прорив Левченко і зірка Світоліної Напередодні Ігор Радівілов виграв змагання у вправах на кільцях. Нагадаємо, у 2017-му Ігор Радівілов взяв "срібло" на чемпіонаті світу в канадському Монреалі, а також додав собі в актив "бронзу" континентальної першості в Клужі (Румунія).

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