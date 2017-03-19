Український гімнаст Верняєв переміг на етапі Кубка світу

У Штуттгарті (Німеччина) завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув українець Олег Верняєв.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

На турнірі EnBW DTB-Pokals українець набрав 84.899 бали. Він випередив японця Казума Кайя, на рахунку якого 84,398 бали і Веі Суна з Китаю (82,898).

Верняєв показав кращий результат у вправах на брусах і в опорному стрибку.

У вправі на кільцях українець посів друге місце, а у вправі на коні – третє.

Нагадаємо, український гімнаст Верняєв виграв срібло Олімпіади-2016 в індивідуальному багатоборстві і приніс для України третю медаль на Іграх в Ріо-де-Жанейро. Він відмовився спілкуватися з російськими ЗМІ після здобуття срібної нагороди.



