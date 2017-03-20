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Український гімнаст виборов перемогу на етапі Кубка світу в Німеччині

На турнірі EnBW DTB-Pokals українець набрав суму 84.899 бали
В німецькому Штуттгарті завершився етап Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу в багатоборстві здобув українець Олег Верняєв.
Український гімнаст виборов перемогу на етапі Кубка світу в Німеччині Фото: AFP

На турнірі EnBW DTB-Pokals українець набрав суму 84.899 бали. Українець випередив японця Казума Кайя, на рахунку якого 84,398 бали і Веі Суна з Китаю (82,898). Верняєв показав кращий результат у вправах на брусах і в опорному стрибку. У вправі на кільцях українець посів 2-е місце, а у вправі на коні - 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Етап Кубка світу. Багатоборства

1. Oleg Verniaiev (UKR) – 84.899 

2. Kazuma Kaya (JPN) – 84.398 

3. Wei Sun (CHN) – 82.898 

4. Nikita Ignatyev (RUS) – 82.799 

5. James Hall (GBR) – 82.665 

6. Lukas Dauser (GER) – 81.797 

7. Allan Bower (USA) – 81.699 

8. Oliver Hegi (SUI) – 81.165 

9. Sebastian Krimmer (GER) - 76.964

Нагадаємо, український гімнаст Верняєв виграв срібло Олімпіади-2016 в індивідуальному багатоборстві і приніс для України третю медаль на Іграх в Ріо-де-Жанейро. Він відмовився спілкуватися з російськими ЗМІ після здобуття срібної нагороди.

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20 03 2017 10:29
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