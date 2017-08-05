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Український гросмейстер став чемпіоном світу зі швидких шашок

Українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів
Чемпіонат світу із шашок-100 (швидкі шашки) завершився у турецькому Ізмірі. Його виграв міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов.
Український гросмейстер став чемпіоном світу зі швидких шашок Фото: draughtsplay.com

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої федерації шашок. 

Під час змагань українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів – Олександра Гетманського, Олександра Шварцмана та Олександра Георгієва.

Срібну медаль чемпіонату світу завоювала Ольга Балтажи з Івано-Франківська.

У командному заліку чемпіонату світу з шашок-100 і чоловіча, і жіноча збірні України посіли другі місця.

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08 05 2017 22:00
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