Український гросмейстер став чемпіоном світу зі швидких шашок Українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів

Чемпіонат світу із шашок-100 (швидкі шашки) завершився у турецькому Ізмірі. Його виграв міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов.

Фото: draughtsplay.com

Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої федерації шашок. Під час змагань українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів – Олександра Гетманського, Олександра Шварцмана та Олександра Георгієва. Срібну медаль чемпіонату світу завоювала Ольга Балтажи з Івано-Франківська. У командному заліку чемпіонату світу з шашок-100 і чоловіча, і жіноча збірні України посіли другі місця.

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