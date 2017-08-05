СПОРТ НОВИНИЧемпіонат світу із шашок-100 (швидкі шашки) завершився у турецькому Ізмірі. Його виграв міжнародний гросмейстер з Дніпра Артем Іванов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український гросмейстер став чемпіоном світу зі швидких шашок
Українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів
Фото: draughtsplay.com
Про це повідомляє офіційний сайт Всесвітньої федерації шашок.
Під час змагань українець випередив трьох провідних російських гросмейстерів – Олександра Гетманського, Олександра Шварцмана та Олександра Георгієва.
Срібну медаль чемпіонату світу завоювала Ольга Балтажи з Івано-Франківська.
У командному заліку чемпіонату світу з шашок-100 і чоловіча, і жіноча збірні України посіли другі місця.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 05 2017 22:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф