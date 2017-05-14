Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Український гурт O.Torvald виступив у фіналі "Євробачення-2017", – ВІДЕО

За результатами попереднього жеребкування представники України були 22-ми
Гурт O.Torvald, який представляє Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2017", виступив зі своєю піснею у великому фіналі.
Український гурт O.Torvald виступив у фіналі "Євробачення-2017", – ВІДЕО Фото: unian.ua

Гурт O.Torvald виступав відразу у великому фіналі з піснею "Time" на правах країни, що приймає Євробачення-2017, пише "Укрінформ".

За результатами попереднього жеребкування представники України були 22-ми, хто виконав свою пісню на сцені Євробачення -2017.

Ведучі шоу нагадали, що Україна сьогодні бере участь у голосуванні, як і 42 країни-учасниці конкурсу, проте голосувати за свого земляка українці не можуть.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", участь в якому беруть представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великої Британії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.

Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.

Свала Бьйоргвінсдоуттір, яка представляє Ісландію на цьогорічному Євробаченні, може отримати штраф та навіть потрапити до в'язниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 05 2017 00:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

Записки українського журналіста з Норвегії: розвінчування міфів і корисні поради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.