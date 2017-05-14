Український гурт O.Torvald виступив у фіналі "Євробачення-2017", – ВІДЕО
Гурт O.Torvald виступав відразу у великому фіналі з піснею "Time" на правах країни, що приймає Євробачення-2017, пише "Укрінформ".
За результатами попереднього жеребкування представники України були 22-ми, хто виконав свою пісню на сцені Євробачення -2017.
Ведучі шоу нагадали, що Україна сьогодні бере участь у голосуванні, як і 42 країни-учасниці конкурсу, проте голосувати за свого земляка українці не можуть.
Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2017", участь в якому беруть представники 26 країн: Ізраїлю, Польщі, Білорусі, Австрії, Вірменії, Нідерландів, Молдови, Угорщини, Італії, Данії, Португалії, Азербайджану, Хорватії, Австралії, Греції, Іспанії, Норвегії, Великої Британії, Кіпру, Румунії, Німеччини, України, Бельгії, Швеції, Болгарії та Франції.
Президент Петро Порошенко скасував своє перебування на фіналі пісенного конкурсу "Євробачення" у суботу через загибель мешканців Авдіївки в результаті обстрілу.
Свала Бьйоргвінсдоуттір, яка представляє Ісландію на цьогорічному Євробаченні, може отримати штраф та навіть потрапити до в'язниці.
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