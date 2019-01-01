Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український катер відкрив попереджувальний вогонь для затримання судна під прапором Танзанії

У підсумку судно під прапором Танзанії зупинили та доправили до порту Одеси
Ракетний катер "Прилуки" Військово-морських сил України відкрив попереджувальний вогонь для затримання судна під прапором Танзанії, яке підозрюють у контрабанді.
Український катер відкрив попереджувальний вогонь для затримання судна під прапором Танзанії вмс

Увечері 31 грудня було виявлене судно під прапором Танзанії, яке "обґрунтовано підозрювалося в перевезенні незаконних вантажів", повідомляє прес-служба ВМС.

Для його затримання в море вийшов ракетний катер "Прилуки".

"Судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі населеного пункту Курортне (на Одещині - ред.) в межах територіальних вод України, на виклик не відповідало, тому ракетний катер «Прилуки» розпочав його переслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вимоги зупинитися судно не реагувало, тому ракетний катер відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки.

У підсумку судно під прапором Танзанії зупинили та доправили до порту Одеси.

Нагадаємо, патрульні катери класу "Айленд", які обіцяли надати США, мають бути в Україні у липні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2019 21:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.