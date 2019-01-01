Український катер відкрив попереджувальний вогонь для затримання судна під прапором Танзанії
Увечері 31 грудня було виявлене судно під прапором Танзанії, яке "обґрунтовано підозрювалося в перевезенні незаконних вантажів", повідомляє прес-служба ВМС.
Для його затримання в море вийшов ракетний катер "Прилуки".
"Судно-порушник було виявлено технічними засобами спостереження на траверзі населеного пункту Курортне (на Одещині - ред.) в межах територіальних вод України, на виклик не відповідало, тому ракетний катер «Прилуки» розпочав його переслідування", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на вимоги зупинитися судно не реагувало, тому ракетний катер відкрив попереджувальний вогонь з артилерійської установки.
У підсумку судно під прапором Танзанії зупинили та доправили до порту Одеси.
Нагадаємо, патрульні катери класу "Айленд", які обіцяли надати США, мають бути в Україні у липні.
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