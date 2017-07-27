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Український кікбоксер виборов золото на Всесвітніх Іграх

У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії
Український спортсмен Віталій Дубина виграв "золото" Всесвітніх Ігор на змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії до 71 кг.
Український кікбоксер виборов золото на Всесвітніх Іграх Фото: Спортивний комітет України

У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії. З рахунком 3:0. Про це повідомляє УНІАН.

До цього чемпіоном з кікбоксингу став Орфан Сананзаде з України. Роман Головатюк здобув "бронзу".

Нагадаэмо, Збірна України здобула золоту та бронзові нагороди на змаганнях з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.

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27 07 2017 21:40
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