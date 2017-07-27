СПОРТ НОВИНИУкраїнський спортсмен Віталій Дубина виграв "золото" Всесвітніх Ігор на змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії до 71 кг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український кікбоксер виборов золото на Всесвітніх Іграх
У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії
Фото: Спортивний комітет України
У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії. З рахунком 3:0. Про це повідомляє УНІАН.
До цього чемпіоном з кікбоксингу став Орфан Сананзаде з України. Роман Головатюк здобув "бронзу".
Нагадаэмо, Збірна України здобула золоту та бронзові нагороди на змаганнях з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.
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27 07 2017 21:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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