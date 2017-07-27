Український кікбоксер виборов золото на Всесвітніх Іграх У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії

Український спортсмен Віталій Дубина виграв "золото" Всесвітніх Ігор на змаганнях з кікбоксингу у ваговій категорії до 71 кг.

Фото: Спортивний комітет України

У фінальному поєдинку Дубина переміг Богдана Шумарова з Болгарії. З рахунком 3:0. Про це повідомляє УНІАН. До цього чемпіоном з кікбоксингу став Орфан Сананзаде з України. Роман Головатюк здобув "бронзу". Нагадаэмо, Збірна України здобула золоту та бронзові нагороди на змаганнях з пауерліфтингу на Всесвітніх Іграх у Вроцлаві.

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