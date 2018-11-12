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Український консул відвідав шістьох полонених моряків у СІЗО в Москві

На середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками
Український консул 11 грудня відвідав у московському СІЗО шістьох військовослужбовців ВМС ЗСУ, які були захоплені Росією в районі Керченського протоки.
Український консул відвідав шістьох полонених моряків у СІЗО в Москві Фото: ТАСС

"Сьогодні консул відвідав шістьох моряків. За його інформацією, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну", - зазначив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василя Кирилича, повідомляє "Укрінформ".

Дипломат додав, що на середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками.

"Вирішуємо комплекс питань щодо забезпечення захисту їхніх прав як військовополонених", - розповів Кирилич.

Російський адвокат Микола Полозов також розповів, що у вівторок нарешті зустрівся з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценко, спілкування проходило в Слідчому управлінні ФСБ, що знаходиться впритул до СІЗО "Лефортово".

"Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим", - додав Полозов.

Нагадаємо, що через загострення українсько-російської кризи довкола Азовського моря та Керченської протоки глава МЗС Німеччини Гайко Маас пропонує поширити дію моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Азовське море.

 

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11 12 2018 19:55
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