Український консул відвідав шістьох полонених моряків у СІЗО в Москві

На середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками

Український консул 11 грудня відвідав у московському СІЗО шістьох військовослужбовців ВМС ЗСУ, які були захоплені Росією в районі Керченського протоки.

"Сьогодні консул відвідав шістьох моряків. За його інформацією, стан здоров'я хлопців задовільний. Налаштовані оптимістично, сподіваються на швидке повернення в Україну", - зазначив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василя Кирилича, повідомляє "Укрінформ".

Дипломат додав, що на середу, 12 грудня, планується зустріч консула ще з п'ятьма моряками.

"Вирішуємо комплекс питань щодо забезпечення захисту їхніх прав як військовополонених", - розповів Кирилич.

Російський адвокат Микола Полозов також розповів, що у вівторок нарешті зустрівся з військовополоненим українським моряком Денисом Гриценко, спілкування проходило в Слідчому управлінні ФСБ, що знаходиться впритул до СІЗО "Лефортово".

"Ніяким злочинцем Денис Гриценко себе не визнає. На черговому допиті він заявив під протокол, що є військовополоненим", - додав Полозов.