Український консул зустрівся з Павлом Грибом у російському СІЗО
"Сьогодні відбулася зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ П. Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулася українською мовою", - повідомила спікер Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца в своєму мікроблозі в Twitter.
Сьогодні відбулась зустріч укр консула з незаконно утримуваним в РФ П. Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою
Спікер також зазначила, що українець так і не отримує належного лікування в місці свого утримання, тому МЗС вимагає допуску до нього лікарів з України.
"Вимагаємо доступу українських лікарів до політв'язня. В черговий раз вимагаємо від РФ звільнити Павла", - заявила речник українського зовнішньополітичного відомства.
Раніше, Російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для українця Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.
Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали у приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.
Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.
Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.
Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.
Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.
Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.
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