Український консул зустрівся з Павлом Грибом у російському СІЗО

У четвер, 22 лютого, український консул зустрівся з незаконно утримуваним в Російській Федерації Павлом Грибом.

"Сьогодні відбулася зустріч українського консула з незаконно утримуваним в РФ П. Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулася українською мовою", - повідомила спікер Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца в своєму мікроблозі в Twitter.

Сьогодні відбулась зустріч укр консула з незаконно утримуваним в РФ П. Грибом. Вперше, завдяки консулам, зустріч відбулась українською мовою

Спікер також зазначила, що українець так і не отримує належного лікування в місці свого утримання, тому МЗС вимагає допуску до нього лікарів з України.

"Вимагаємо доступу українських лікарів до політв'язня. В черговий раз вимагаємо від РФ звільнити Павла", - заявила речник українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше, Російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для українця Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

Нагадаємо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали у приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.