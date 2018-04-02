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Український літак аварійно приземлився у Тбілісі

Ніхто не постраждав
Літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс Київ-Тбілісі, в неділю, 4 лютого, аварійно приземлився у Тбіліському міжнародному аеропорту.
Український літак аварійно приземлився у Тбілісі Фото: flickr.com

Інформацію про це поширив телеканал "Руставі 2", пишуть "Новости-Грузия".

За попередньою інформацією, причиною аварійної посадки стала відмова гальмівної системи повітряного судна. Повідомляється, що літак прилетів в аеропорт із запізненням на 35 хв. і зайшов на посадку на великій швидкості.

На злітно-посадковій смузі аеропорту були мобілізовані пожежні бригади, а також рятувальники і поліція. Проте нікому з пасажирів або членів екіпажу допомога не знадобилася, наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 лютого, на півдні Франції розбилися два вертольоти ВПС, є жертви.

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04 02 2018 20:00
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