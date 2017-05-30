Український лоукостер буде зареєстрований до кінця року, - Омелян

Швидкісні залізничні колії можуть з’явитися в Україні не швидше ніж через 5-10 років

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в 2017 році повинна бути зареєстрована українська лоукост-авіакомпанія, що виконує внутрішні рейси, а швидкісні залізничні колії з'являться через 5-10 років.

За словами міністра, в новій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій належатиме українцям, оскільки "це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси всередині України".

"Переговори йдуть успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році, можливо почалися перельоти по Україні та за межі", - заявив Омелян в ефірі "5 каналу".

Коментуючи, що інформацію про перспективу будівництва швидкісних залізничних пасажирських магістралей, міністр зазначив, що це "дороге задоволення" і повинен бути "потужний проект з великим інвестором".

"Побудується євроколія, яка з'єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ - з Одесою, після повернення Криму - з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У часових межах це мінімум від 5 до 10 років від сьогодні - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - заявив Омелян.

Нагадаємо, що раніше Омелян вже заявляв, що цьогоріч може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.