Український лоукостер буде зареєстрований до кінця року, - Омелян
За словами міністра, в новій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій належатиме українцям, оскільки "це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси всередині України".
"Переговори йдуть успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році, можливо почалися перельоти по Україні та за межі", - заявив Омелян в ефірі "5 каналу".
Коментуючи, що інформацію про перспективу будівництва швидкісних залізничних пасажирських магістралей, міністр зазначив, що це "дороге задоволення" і повинен бути "потужний проект з великим інвестором".
"Побудується євроколія, яка з'єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ - з Одесою, після повернення Криму - з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У часових межах це мінімум від 5 до 10 років від сьогодні - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - заявив Омелян.
Нагадаємо, що раніше Омелян вже заявляв, що цьогоріч може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.
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