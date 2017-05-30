Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Український лоукостер буде зареєстрований до кінця року, - Омелян

Швидкісні залізничні колії можуть з’явитися в Україні не швидше ніж через 5-10 років
Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в 2017 році повинна бути зареєстрована українська лоукост-авіакомпанія, що виконує внутрішні рейси, а швидкісні залізничні колії з'являться через 5-10 років.
Український лоукостер буде зареєстрований до кінця року, - Омелян Володимир Омелян. Фото: УНІАН

За словами міністра, в новій бюджетній авіакомпанії буде іноземний капітал, але 51% акцій належатиме українцям, оскільки "це є передумовою для того, щоб компанія мала право виконувати внутрішні рейси всередині України".

"Переговори йдуть успішно. Я сподіваюся, що у нас є всі шанси для того, щоб юридично компанія була зареєстрована вже в цьому році, можливо почалися перельоти по Україні та за межі", - заявив Омелян в ефірі "5 каналу".

Коментуючи, що інформацію про перспективу будівництва швидкісних залізничних пасажирських магістралей, міністр зазначив, що це "дороге задоволення" і повинен бути "потужний проект з великим інвестором".

"Побудується євроколія, яка з'єднає Київ з Варшавою і потенційно з Берліном, Київ - з Одесою, після повернення Криму - з Кримом. Проводимо зараз переговори з китайськими компаніями на умовах державно-приватного партнерства. Я сподіваюся, що ці переговори будуть успішними. У часових межах це мінімум від 5 до 10 років від сьогодні - якщо у нас переговори йдуть успішно і у нас ефективний менеджмент "Укрзалізниці", - заявив Омелян.

Нагадаємо, що раніше Омелян вже заявляв, що цьогоріч може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 09:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.