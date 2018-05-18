Український лоукостер SkyUp отримав право на польоти

На першому етапі SkyUp буде використовувати два 189-місцевих Boeing 737-800 2013 року випуску

Новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів.

Польоти нова авіакомпанія почне виконувати орієнтовно на наступному тижні, повідомляє avianews.com з посиланням на прес-службу компанії.

На першому етапі SkyUp буде використовувати два 189-місцевих Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше літали в Malaysia Airlines. Зараз ці авіалайнери проходять перефарбовування в Братиславі та Стамбулі. Їм уже присвоєні українські реєстраційні номери UR-SQA і UR-SQB. Пізніше компанія поповнить парк 149-місцевим Boeing 737-700.

Спершу SkyUp виконуватиме чартерні міжнародні рейси для туроператора Join UP!, власники якого значаться кінцевими бенефіціарами нового авіаперевізника. Згодом компанія приступить до виконання внутрішніх польотів за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса, які будуть здійснюватися по лоукост концепції.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві. Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький. Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

Нагадаємо, що в компанії заявляли, що з квітня 2018 національний авіаперевізник SkyUp почне виконувати чартерні рейси, а з травня – внутрішні та міжнародні регулярні рейси. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.