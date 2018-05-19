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Український лоукостер SkyUp почне польоти 19 травня

Відзначається, що польоти будуть виконуватися літаком, який так і не встигли перефарбувати в корпоративні кольори українського перевізника
Перший український лоукостер SkyUp почне виконувати чартерні рейси для туроператора Join UP! вже 19 травня.
Український лоукостер SkyUp почне польоти 19 травня Фото: avianews.com

Літак був повернутий з перефарбовування в Братиславі в Жуляни.

Другий літак компанії приступить до виконання чартерних рейсів 25 травня. Зараз він знаходиться в Стамбулі на перефарбуванні.

Нагадаємо, що новий український лоукостер SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів. Міжнародні регулярні рейси в 2018 плануються за такими напрямками: Київ – Барселона, Київ – Дубай, Київ – Ларнака. Маршрути будуть розширюватися із зростанням авіапарку компанії.

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19 05 2018 13:20
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