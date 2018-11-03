Український лижник здобув для України друге "золото" на Паралімпіаді-2018

Ще один український спортсмен Тарас Рудь у цих перегонах посів сьоме місце

Максим Яровий на XII Паралімпійських іграх у Пхьончхані здобув для Української збірної другу золоту нагороду.

Яровий посів перше місце серед спортсменів із ураженням опорно-рухового апарату в лижних перегонах сидячи на дистанції 15 кілометрів. Другим фінішував американський спортсмен, а третє місце у корейця, - свідчать дані на сайті змагань.

Ще один український спортсмен Тарас Рудь у цих перегонах посів сьоме місце.

Раніше Яровий виграв дві срібні та одну бронзову медалі на Паралімпіаді в Сочі в 2014 р.

Загалом українці вже здобули дві золоті, одну срібну та три бронзові медалі.

Нагадаємо, 9 березня на 35-тисячному стадіоні міста Пхьончхан (Республіка Корея) відбулася урочиста церемонія відкриття ХІІ зимових Паралімпійських ігор-2018.