Український математик отримав премію Вольфа

Премію Вольфа у галузі математичних наук за 2018 рік присуджено членові-кореспонденту НАН України Володимиру Дрінфельду й Александеру Бейлінсону, які працюють в Університеті Чикаго (США) на відзначення циклу їхніх інноваційних робіт із алгебраїчної геометрії, теорії зображень і математичної фізики.

Про це повідомляють у прес-службі Національної академії наук України.

"Йдеться про результати першорядної ваги, які створюють геометричну модель алгебраїчної теорії, що відіграє ключову роль у теорії полів та фізичній теорії струн, і в такий спосіб підсилюють плідну взаємодію між сучасними фундаментальною математикою та фізикою", – зазначають у НАН.

Український математик член-кореспондент НАН України Володимир Дрінфельд відомий завдяки тому, що збагатив світову науку видатними результатами в галузі алгебраїчної геометрії над полями додатної характеристики, математичної фізики й теорії деформацій алгебраїчних структур. Ці результати стали основою нових розділів сучасної математичної науки – теорії модулів Дрінфельда та теорії квантових груп.

Співавтор Дрінфельда – Александр Бейлінсон – є відомим радянським і американським фахівцем у галузі теорії зображень, алгебраїчної геометрії та математичної фізики. Спеціалісти відзначають, зокрема, його доведення гіпотез Каждана-Люстіга та Янцена, а також помітний внесок у створення ефективних засобів взаємодії сучасних геометрії та математичної фізики.

Результати співпраці цих двох математиків викладені авторами у книзі "Chiral algebras".

Премії фундації імені Вольфа було засновано у 1978 році. Ними щорічно відзначають 5-6 діячів у кількох галузях сучасної науки, зокрема й математики, а також у кількох видах мистецтв. Для лауреатів-математиків, поряд із медаллю Філдса, такі премії є найпрестижнішими відзнаками видатних досягнень. На поточний момент цією премією нагороджено вже 329 науковців і митців з усього світу. Переможців обирають міжнародні комітети, що складаються з видатних фахівців у відповідній галузі. Ці комітети перепризначаються щороку. Лауреати одержують нагороди особисто від президента держави Ізраїль. Церемонія нагородження відбувається у приміщенні Кнессету (парламенту Ізраїлю) в Єрусалимі. Премія включає диплом та $100 тис.