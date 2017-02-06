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Український метзавод закриє представництво у Москві

Дніпроспецсталь вирішила закрити представництво у Москві
Наглядова рада заводу Дніпроспецсталь (Запоріжжя) на засіданні 2 червня вирішила закрити представництво в Москві.
Український метзавод закриє представництво у Москві Фото: nd.zp.ua

Представництво буде закрито у зв'язку з економічною недоцільністю його подальшої діяльності, - йдеться в повідомленні заводу, інформують "Українські новини".

Раніше представництво виконувало функції представництва та захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком Дніпроспецсталь скоротила збиток на 42,9%, або на 302,9 млн гривень до 403,651 млн гривень, скоротивши чистий дохід на 7,9%, або на 538,334 млн гривень до 6,319 млрд гривень.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком завод знизив виробництво сталі на 3% до 237,033 тис. тонн.

Дніпроспецсталь виробляє сортовий прокат і поковки із спеціальних марок сталі: нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю.

VS Energy International Group володіє активами в Україні (Київобленерго, Одесаобленерго, Севастопольенерго, Херсонобленерго, Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна, готельний бізнес (Прем'єр інтернешнл)).

Бенефіціарами VS Energy є російський бізнесмен Євген Гінер, депутат Держдуми Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Сергій Шаповалов.

Нагадаємо, фінансові результати російського холдингу "Вертольоти Росії" стрімко погіршилися. Прибуток зменшився втричі. Експерти кажуть про ефект від зупинки постачання українських двигунів.

 
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02 06 2017 15:20
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