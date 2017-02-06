Український метзавод закриє представництво у Москві

Наглядова рада заводу Дніпроспецсталь (Запоріжжя) на засіданні 2 червня вирішила закрити представництво в Москві.

Представництво буде закрито у зв'язку з економічною недоцільністю його подальшої діяльності, - йдеться в повідомленні заводу, інформують "Українські новини".

Раніше представництво виконувало функції представництва та захисту комерційних інтересів підприємства на російському ринку.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком Дніпроспецсталь скоротила збиток на 42,9%, або на 302,9 млн гривень до 403,651 млн гривень, скоротивши чистий дохід на 7,9%, або на 538,334 млн гривень до 6,319 млрд гривень.

У 2016 році в порівнянні з 2015 роком завод знизив виробництво сталі на 3% до 237,033 тис. тонн.

Дніпроспецсталь виробляє сортовий прокат і поковки із спеціальних марок сталі: нержавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також з жароміцних сплавів на основі нікелю.

VS Energy International Group володіє активами в Україні (Київобленерго, Одесаобленерго, Севастопольенерго, Херсонобленерго, Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна, готельний бізнес (Прем'єр інтернешнл)).

Бенефіціарами VS Energy є російський бізнесмен Євген Гінер, депутат Держдуми Олександр Бабаков, Михайло Воєводін та Сергій Шаповалов.

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