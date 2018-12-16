Український моряк Лісовий заявив на допиті, що є військовополоненим

Члена екіпажу буксира "Яни Капу" Володимира Лісового, захопленого Росією в Чорному морі, відвідав адвокат. Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим.

Один із захисників відвідав Лісового 14 грудня. Українець почуває себе добре, ніяких прохань чи скарг не висловлював. Моряк отримав передачу і поки нічого не потребує, повідомив координатор групи адвокатів, які захищають українських моряків, Микола Полозов.

"Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим", — заявив Полозов.

Упродовж двох тижнів всі адвокати зможуть побачитися з тими моряками, яких ще не відвідували захисники, додав він.

Також, капітан затриманого у Керченській протоці українського бронекатера "Нікополь" Богдан Небилиця заявив на допиті в ФСБ РФ, що вважає себе військовополоненим.