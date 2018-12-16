Український моряк Лісовий заявив на допиті, що є військовополоненим
Один із захисників відвідав Лісового 14 грудня. Українець почуває себе добре, ніяких прохань чи скарг не висловлював. Моряк отримав передачу і поки нічого не потребує, повідомив координатор групи адвокатів, які захищають українських моряків, Микола Полозов.
"Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим", — заявив Полозов.
Упродовж двох тижнів всі адвокати зможуть побачитися з тими моряками, яких ще не відвідували захисники, додав він.
Також, капітан затриманого у Керченській протоці українського бронекатера "Нікополь" Богдан Небилиця заявив на допиті в ФСБ РФ, що вважає себе військовополоненим.
Додамо, український старший матрос із МБАКа “Нікополь” В’ячеслав Зінченко, захоплений у полон росіянами у Керченській протоці, сидить у московському СІЗО “Лефортово” у двомісній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
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