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Український моряк Лісовий заявив на допиті, що є військовополоненим

Адвокат відвідав полоненого моряка Лісового
Члена екіпажу буксира "Яни Капу" Володимира Лісового, захопленого Росією в Чорному морі, відвідав адвокат. Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим.
Український моряк Лісовий заявив на допиті, що є військовополоненим Фото: ФСБ

Один із захисників відвідав Лісового 14 грудня. Українець почуває себе добре, ніяких прохань чи скарг не висловлював. Моряк отримав передачу і поки нічого не потребує, повідомив координатор групи адвокатів, які захищають українських моряків, Микола Полозов.

"Як і інші моряки, яких раніше змогли відвідати адвокати нашої команди, Лісовий заявив, що вважає себе військовополоненим", — заявив Полозов.

Упродовж двох тижнів всі адвокати зможуть побачитися з тими моряками, яких ще не відвідували захисники, додав він.

Також, капітан затриманого у Керченській протоці українського бронекатера "Нікополь" Богдан Небилиця заявив на допиті в ФСБ РФ, що вважає себе військовополоненим.

Додамо, український старший матрос із МБАКа “Нікополь” В’ячеслав Зінченко, захоплений у полон росіянами у Керченській протоці, сидить у московському СІЗО “Лефортово” у двомісній камері з колишнім міністром однієї з кавказьких республік.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

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16 12 2018 10:56
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