Український музикант Іван Денисенко помер в Естонії під час концерту

Під час фестивалю "Серпневий блюз" в Естонії помер відомий український музикант і художник, соліст групи Ivan Blues & Friends Іван Денисенко.

"Івана більше немає. Його серце зупинилося на концерті. Велике прохання поки не турбувати сім'ю. Зрозумійте нас правильно", - написала на сторінці музиканта у Facebook його сестра Валентина Денисенко.

Як повідомляє Рostimees, Денисенко стало раптово зле під час виступу в місті Хаапсалу. Він закінчив співати, потім почався музичний програш і музикант впав навзнак. На місце викликали "швидку", медики робили Денисенкові масаж серця протягом кількадесяти хвилин, але врятувати життя музиканту не вдалося.

За інформацією видання, Денисенко страждав на акромегалію. Причиною захворювання стала доброякісна пухлина мозку. Акромегалія - це захворювання, пов'язане з порушенням функції передньої частки гіпофіза, яке супроводжується збільшенням кистей, стоп, черепа, особливо його лицьової частини. Вона виникає зазвичай після завершення росту організму і триває багато років.

Іван Денисенко - знаменитий український художник і діяч культури. Його музичний шлях почався паралельно з вивченням мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва й архітектури. В університеті швидко оцінили його глибокий бас і запросили співати у відомій на всю країну народній хоровій капелі "Золоті ворота". Там Іван потоваришував з людьми, які познайомили його з блюзом, і з якими він згодом створив музичну групу.

Перший концерт групи Ivan Blues & Friends відбувся 31 грудня 2007 року в київському барі Rag-Time. Після цього група регулярно виступає в клубах і концертних залах по всій країні.

Нагадаємо, що колишній народний депутат від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в автокатастрофі.