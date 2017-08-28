Український офіцер заявив про викрадення його сина спецслужбами РФ у Білорусі

Колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.

Про це Гриб повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"24 серпня 2017 року мій син Павло (19 років) поїхав до міста Гомель на зустріч з дівчиною, з якою познайомився і спілкувався тільки в соцмережах, без особистого знайомства, спочатку в VK, а потім в Skype, яка з його слів, мала приїхати на зустріч з Росії", – повідомив офіцер.

За його словами, хлопець мав повернутись в той же день. Коли на наступний день він не повернувся, батько поїхав до Гомеля на його пошуки.

"Там я з’ясував, що Павло знаходиться в розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю міста Сочі", – написав Гриб.

Білоруські прикордонники на прохання надати будь-яку інформацію про місцеперебування хлопця повідомили, що не мають жодних даних. Гриб заявляє що це "відверта брехня".

"Таким чином стало зрозуміло, що ФСБ виманило Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провело затримання", – повідомив він.

У Державній прикордонній службі України підтвердили, що 19-річний Павло, який зник у Гомелі, перетнув кордон з Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

"На даний момент місце знаходження його поки не встановлене, але до Білорусі він дійсно виїхав", – сказав Слободян.

Він також додав, що зниклий 19-річний Павло є сином колишнього співробітника ДПСУ.

Згодом стало відомо, що Україна направила Білорусі ноту щодо зникнення у Гомелі 19-річного українця Павла Гриба. Про це розповів керівник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"Міністерство доручило консулам України у Росії та Білорусі у взємодії із компетентними органами країн перебування встановити місце знаходження зниклого громадянина України", – сказав Кирилич.

За його словами, посольство України у Білорусі направило у МЗС Республіки Білорусь ноту у справі зниклого українця.

"Офіційного підтвердження місця перебування зниклого громадянина України поки немає", – додав Кирилич.

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