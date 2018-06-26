Український омбудсмен може просити про зустріч із Сущенком лише після набрання вироком чинності, – суд
Про це заявила прес-секретар Мосміськсуду Уляна Солопова.
"Виходячи з положень Консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року, про яку йдеться в зверненні Денісової, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є", – цитує Солопову "Інтерфакс-Україна".
"Питання про надання такого дозволу Денісовій може вирішуватися тільки на загальних підставах, виходячи з положень Кримінально-процесуального кодексу, після набрання вироку в відношенні Сущенка законної сили", – пояснила вона.
Солопова нагадала, що зараз вирок оскаржений як самим Сущенком, так і його захисником, і законної сили не набрав.
Нагадаємо, суд відмовив уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій у відвідуванні засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.
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