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Український омбудсмен може просити про зустріч із Сущенком лише після набрання вироком чинності, – суд

Суд відмовив уповноваженій Верховної Ради з прав людини у відвідуванні Сущенка
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зможе попросити Мосміськсуд про дозвіл на зустріч із засудженим за шпигунство журналістом Романом Сущенком лише після набрання вироком законної сили.
Український омбудсмен може просити про зустріч із Сущенком лише після набрання вироком чинності, – суд Фото: gettyimages.com

Про це заявила прес-секретар Мосміськсуду Уляна Солопова.

"Виходячи з положень Консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року, про яку йдеться в зверненні Денісової, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є", – цитує Солопову "Інтерфакс-Україна".

"Питання про надання такого дозволу Денісовій може вирішуватися тільки на загальних підставах, виходячи з положень Кримінально-процесуального кодексу, після набрання вироку в відношенні Сущенка законної сили", – пояснила вона.

Солопова нагадала, що зараз вирок оскаржений як самим Сущенком, так і його захисником, і законної сили не набрав.

Нагадаємо, суд відмовив уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій у відвідуванні засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

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26 06 2018 22:53
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