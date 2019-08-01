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Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу Henley & Partners

Лідирує в рейтингу Японія
Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу компанії Henley & Partners.
Український паспорт за рік піднявся на три позиції в рейтингу Henley & Partners Фото: vidomosti-ua.com

Згідно з дослідженням, український документ посідає 41 місце зі 104 в міжнародному індексі паспортів.

Лідирує в рейтингу Японія, на другій сходинці Сінгапур та Південна Корея, на третій – Франція та Німеччина.

Henley & Partners заявляє, що її дані ґрунтуються на інформації IATA – Міжнародної асоціації повітряного транспорту, яка має найширшу базу даних про умови подорожей у світі. Також вони доповнені власною інформацією компанії.

Нагадаємо, що згідно з іншим глобальним рейтингом паспортів – Passport Index – Україна наразі 27-ма із 94.

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08 01 2019 20:17
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