СПОРТ НОВИНИУкраїнський плавець Андрій Говоров фінішував третім у фіналі чемпіонату світу у Будапешті на дистанції 50 метрів батерфляєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український плавець Говоров завоював медаль на чемпіонаті світу
Для Говорова це - перша медаль на чемпіонатах світу у кар'єрі
Андрій Говоров. Фото: usf.org.ua
Його результат - 22.84 с. Першим на цій дистанції був Бенджамін Проуд із Великобританії (22.75), другим приплив Ніколас Сантоз із Бразилії (22.79), повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України.
Андрій Хлопцов показав сьомий результат (23.31 с), повторивши свій же юніорський рекорд світу.
Зауважимо, що для Говорова це - перша медаль на чемпіонатах світу у кар'єрі.
Андрій також виграв першу для України медаль на чемпіонатах світу з плавання за останні 10 років.
Нагадаємо, що українська збірна зі стрибків у воду посіла перше місце в командному заліку чемпіонату Європи, який сьогодні завершився у Києві.
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