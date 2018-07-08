Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Український плавець Говоров завоював золото на чемпіонаті Європи в Глазго

Другим став британець Бенджамін Прауд, а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін
Український плавець Андрій Говоров завоював золото на Чемпіонаті Європи в Глазго на своїй основній дистанції - 50 метрів батерфляєм.
Український плавець Говоров завоював золото на чемпіонаті Європи в Глазго Андрій Говоров Фото: bdzhola.com

Говоров показав результат 22,48, що на 0,31 нижче нижче його ж світового рекорду. Другим став британець Бенджамін Прауд (22,78), а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін (22,97), повідомляє LB.ua.

Медаль Говорова стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання. Дві попередні завоював Михайло Романчук - золото на дистанції 400 метрів вільним стилем і срібло на 1500 метрів вільним стилем.

В липні Говоров на змаганнях в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Нагадаємо, українська синхроністка Єлизавета Яхно здобула срібну медаль у сольній технічній програмі на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 20:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.