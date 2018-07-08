CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський плавець Андрій Говоров завоював золото на Чемпіонаті Європи в Глазго на своїй основній дистанції - 50 метрів батерфляєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український плавець Говоров завоював золото на чемпіонаті Європи в Глазго
Другим став британець Бенджамін Прауд, а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін
Андрій Говоров Фото: bdzhola.com
Говоров показав результат 22,48, що на 0,31 нижче нижче його ж світового рекорду. Другим став британець Бенджамін Прауд (22,78), а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін (22,97), повідомляє LB.ua.
Медаль Говорова стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання. Дві попередні завоював Михайло Романчук - золото на дистанції 400 метрів вільним стилем і срібло на 1500 метрів вільним стилем.
В липні Говоров на змаганнях в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.
Нагадаємо, українська синхроністка Єлизавета Яхно здобула срібну медаль у сольній технічній програмі на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту.
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07 08 2018 20:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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