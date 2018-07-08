Український плавець Говоров завоював золото на чемпіонаті Європи в Глазго

Український плавець Андрій Говоров завоював золото на Чемпіонаті Європи в Глазго на своїй основній дистанції - 50 метрів батерфляєм.

Говоров показав результат 22,48, що на 0,31 нижче нижче його ж світового рекорду. Другим став британець Бенджамін Прауд (22,78), а трійку лідерів замкнув росіянин Олег Костін (22,97), повідомляє LB.ua.

Медаль Говорова стала третьою для збірної України на чемпіонаті Європи-2018 з плавання. Дві попередні завоював Михайло Романчук - золото на дистанції 400 метрів вільним стилем і срібло на 1500 метрів вільним стилем.

В липні Говоров на змаганнях в Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.