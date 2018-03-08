Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи

Спортсмен показав кращий результат сезону в Європі і третій у світі

У Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"У фінальному запливі Романчук збільшував свою перевагу над суперниками на кожних ста метрах і у підсумку показав час 3:45.18. Це кращий результат сезону в Європі і третій – у світі. Срібний призер норвежець Генрік Крістіансен відстав від українця на цілий корпус (3:47.07)", – зазначає агентство.

У Глазго на чемпіонаті Європи Михайло Романчук виступатиме також на дистанціях 800 м і 1500 м вільним стилем.

Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.