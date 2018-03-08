СПОРТ НОВИНИУ Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український плавець Михайло Романчук став чемпіоном Європи
Спортсмен показав кращий результат сезону в Європі і третій у світі
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Укрінформ".
"У фінальному запливі Романчук збільшував свою перевагу над суперниками на кожних ста метрах і у підсумку показав час 3:45.18. Це кращий результат сезону в Європі і третій – у світі. Срібний призер норвежець Генрік Крістіансен відстав від українця на цілий корпус (3:47.07)", – зазначає агентство.
У Глазго на чемпіонаті Європи Михайло Романчук виступатиме також на дистанціях 800 м і 1500 м вільним стилем.
Нагадаємо, український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.
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03 08 2018 22:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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