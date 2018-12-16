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Український плавець Романчук здобув "золото" на чемпіонаті в Китаї

Це перша та єдина медаль збірної України на Чемпіонаті світу з плавання
Український плавець Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.
Український плавець Романчук здобув "золото" на чемпіонаті в Китаї Фото: twitter.com/OlympicUA

Спортсмен подолав заплив на 1500 метрів вільним стилем у "короткій воді" (довжина басейну — 25 метрів) за 14 хвилин 9,14 секунди, інформує НОК України у Twitter.

На останніх метрах дистанції українець випередив титулованого італійського плавця Грегоріо Палтріньєрі та своїм результатом встановив новий рекорд чемпіонату.

Нагадаємо, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Також, український плавець Андрій Говоров завоював золоту медаль на дистанції 50 метрів батерфляєм на етапі Кубка світу в Досі (Катар).

 
 
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16 12 2018 13:44
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