СПОРТ НОВИНИУкраїнський плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український плавець встановив світовий рекорд
Попередній рекорд тримався дев'ять років
Андрій Говоров Фото: bdzhola.com
Українець показав час 22,27 секунди, що на 0,16 секунди менше від колишнього світового рекорду - за 22,43 проплив іспанець Рафаель Муньос у 2009 році, - повідомляє XSport.
Хронологія рекордів на дистанції 50 метрів батерфляєм:
Андрій Говоров, Україна, 22.27 (2018);
Рафаель Муньос, Іспанія, 22.43, (2009);
Роланд Шойман, ПАР, 22.96 (2005);
Роланд Шойман, ПАР, 23.01 (2005);
Ян Крокер, США, 23.30 (2004).
Зазначимо, що 50 метрів батерфляєм не є олімпійською дистанцією.
25 липня 2017 року Говоров завоював бронзову медаль у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 50 м батерфляєм. Спортсмен фінішував із результатом 22,84 с.
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02 07 2018 10:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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