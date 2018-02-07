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Український плавець встановив світовий рекорд

Попередній рекорд тримався дев'ять років
Український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.
Український плавець встановив світовий рекорд Андрій Говоров Фото: bdzhola.com

Українець показав час 22,27 секунди, що на 0,16 секунди менше від колишнього світового рекорду - за 22,43 проплив іспанець Рафаель Муньос у 2009 році, -  повідомляє XSport.

Хронологія рекордів на дистанції 50 метрів батерфляєм:

Андрій Говоров, Україна, 22.27 (2018);

Рафаель Муньос, Іспанія, 22.43, (2009);

Роланд Шойман, ПАР, 22.96 (2005);

Роланд Шойман, ПАР, 23.01 (2005);

Ян Крокер, США, 23.30 (2004).

Зазначимо, що 50 метрів батерфляєм не є олімпійською дистанцією.

25 липня 2017 року Говоров завоював бронзову медаль у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 50 м батерфляєм. Спортсмен фінішував із результатом 22,84 с.

 
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02 07 2018 10:30
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