Український плавець встановив світовий рекорд Попередній рекорд тримався дев'ять років

Український плавець Андрій Говоров на змаганнях у Римі встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм.

Андрій Говоров Фото: bdzhola.com

Українець показав час 22,27 секунди, що на 0,16 секунди менше від колишнього світового рекорду - за 22,43 проплив іспанець Рафаель Муньос у 2009 році, - повідомляє XSport. Хронологія рекордів на дистанції 50 метрів батерфляєм: Андрій Говоров, Україна, 22.27 (2018); Рафаель Муньос, Іспанія, 22.43, (2009); Роланд Шойман, ПАР, 22.96 (2005); Роланд Шойман, ПАР, 23.01 (2005); Ян Крокер, США, 23.30 (2004). Зазначимо, що 50 метрів батерфляєм не є олімпійською дистанцією. 25 липня 2017 року Говоров завоював бронзову медаль у фіналі чемпіонату світу з водних видів спорту на дистанції 50 м батерфляєм. Спортсмен фінішував із результатом 22,84 с.

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