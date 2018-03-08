Український політв’язень Кремля Костенко вийшов на свободу

Кримський активіст, політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії №5 в місті Кірово-Чепецьк Кіровської області.

"Вийшов Олександр о 10:54. Зустрічали його члени наглядової комісії - Артур Абашев та я", - повідомив член Громадської наглядової комісії Кіровської області Денис Шадрін, який зустрічав Олександра, інформує "Громадське".

За словами Шадріна, Костенко побоюється, що після звільнення йому в РФ можуть підкинути наркотики та знову засудити.

Радниця Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Олена Мячина в коментарі Громадському повідомила, що консул України поки не повідомляв інформації про Костенка, хоча в уповноваженої цим питанням займаються.

"Ми цю інформацію збираємо. Раніше говорили про те, що його можуть звільнити або 3 або 5 числа. Ми обов’язково пізніше дамо про це повну інформацію", - сказала Мячина та додала, що поки не може прокоментувати деталі того, як в Україні далі займатимуться питанням Костенка та яку йому нададуть допомогу.

Нагадаємо, що російська влада звинувачувала Костенка в тому, що він 18 лютого 2014 року завдав тілесні ушкодження кримському співробітнику "Беркута".