CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський посол в Австрії Олександр Щерба відповів віце-прем'єру РФ Дмитру Рогозіну, який образив главу МЗС України Павла Клімкіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український посол відповів на слова Рогозіна про Клімкіна
Щерба натякнув на розміри віце-прем'єра РФ
Олександр Щерба. Фото: gazeta.dt.ua
"Рогозін? Це який обіцяв боротися в окопах Донбасу, проте так і не зміг знайти відповідний за розміром окоп?" – написав на своїй сторінці в Twitter Олександр Щерба.
Нагадаємо, раніше Дмитро Рогозін, коментуючи пост Павла Клімкіна про те, що три роки тому в жителів Криму Росія відібрала свободу, написав: "Ну й гальмо! Вони вже три роки як вільні".
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