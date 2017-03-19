Український посол відповів на слова Рогозіна про Клімкіна

Український посол в Австрії Олександр Щерба відповів віце-прем'єру РФ Дмитру Рогозіну, який образив главу МЗС України Павла Клімкіна.

"Рогозін? Це який обіцяв боротися в окопах Донбасу, проте так і не зміг знайти відповідний за розміром окоп?" – написав на своїй сторінці в Twitter Олександр Щерба.

Нагадаємо, раніше Дмитро Рогозін, коментуючи пост Павла Клімкіна про те, що три роки тому в жителів Криму Росія відібрала свободу, написав: "Ну й гальмо! Вони вже три роки як вільні".