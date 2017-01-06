Український ринок нових автомобілів б'є рекорди
Це майже в півтора раза більше, ніж у травні минулого року, повідомляє галузева асоціація Укравтопром.
Лідером травневих продажів стала японська Toyota – 882 автомобіля (+62% до травня 2016 року).
На другому місці опинилися французи Renault – 709 машин (+71%). На третьому чеська Skoda – 548 машин (+90%). Четверте і п'яте місце займає KIA, і Volkswagen. По 448 машин (+50%) і 398 машин (+23%), відповідно.
Також у ТОП-10 травневих продажів увійшли: Nissan – 337 одиниць (+76%), Hyundai – 331 (+99%), Peugeot – 245 (+380%), Ford – 243 (+1%) і Mercedes-Benz – 228 (+40%).
Титул найбільш продаваного автомобіля в травні, як і місяцем раніше, дістався південнокорейському кросоверу KIA Sportage – 311 машин.
Директор інформаційно-аналітичної групи AUTO-Consulting Олег Омельницький розповідає, що 48-відсоткове зростання продажів пояснимо за рахунок зростання економіки і стабільності гривні.
Всього ж, за п'ять місяців цього року на українському авторинку було зареєстровано близько 30 тис. нових легкових машин. Це на третину більше, ніж було продано в січні-травні минулого року.
Гравці ринку відзначають, що в наступні місяці ринок нових автомобілів зростатиме. За словами Омельницького, автопродажі розвиватимуся в рамках озвученого раніше прогнозу: в діапазоні 30-35% зростання.
Директор з маркетингу компанії Рено Україна Оксана Борейко розповідає, що в наступні місяці цього року найбільш продаваним буде сегмент кросоверів у ціновому діапазоні $20-25 тис., який займає сьогодні близько 40% всього ринку.
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