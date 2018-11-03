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Український школяр отримав лист від королеви Єлизавети ІІ

Лист за підписом королеви десятирічному хлопчику із Запоріжжя надійшов у відповідь на прохання розповісти про життя в Букінгемському палаці
Школяр із Запоріжжя отримав листа від королеви Великобританії Єлизавети II.
Український школяр отримав лист від королеви Єлизавети ІІ Фото: gettyimages.com

Лист за підписом королеви 10-річний хлопчик із Запоріжжя Савелій Васильєв отримав у відповідь на своє звернення-прохання розповісти про життя у Букінгемському палаці, повідомляє "Укрінформ".

Як розповів сам Савелій, він давно цікавився культурою Британії, багато читав про королеву, але відповідей на всі запитання, які його цікавили, отримати не міг, тому й надіслав листа королеві.

"Я давно цікавився культурою Великої Британії: англійськими казками і легендами про короля Артура, лицарів Круглого столу і чарівника Мерліна, вивчав географію цієї острівної держави, Букингемський палац, багато читав про англійську королеву, намагався уявити собі її життя. І одного разу вирішив написати Єлизаветі II – запитати, чи почувається вона по-справжньому королевою у своїх королівських палатах, який з 6 тронів у неї найулюбленіший, чи вірить вона, що чарівник Мерлін існував тощо", – цитує Савелія "Укрінформ".

За словами хлопця, через деякий час після відправлення листа він отримав від королеви Великої Британії офіційну відповідь: лист, підготовлений за дорученням Єлизавети II її фрейліною Дженніфер Гордон-Леннокс, – подяка королеви за лист, справжній інтерес до королівської родини та англійської культури. Сам лист, за його словами,  надрукований на королівському папері кольору слонової кістки з гербом Букингемського палацу, а звернення і підпис зроблені від руки.

Разом з посланням від королеви Великої Британії запорізький школяр отримав також кілька інформаційних лифлетів з Букингемського палацу.

Нагадаємо, Київська міська рада передала Британській королеві Єлизаветі II земельну ділянку площею 0,1622 га на вул. Костельній, 13-а в Шевченківському районі м. Києва в оренду на 49 років.

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11 03 2018 18:20
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