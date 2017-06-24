Український школяр-винахідник переміг на олімпіаді в США

Українця запросили на ще один міжнародний конкурс в Тунісі відразу на фінальний етап

Українець Микола Іванченко переміг на олімпіаді Genius, що відбувалася в США.

Школяр представив проект винаходу, який допоможе очищати воду від розлитої нафти, повідомляє Міністерство освіти України.

За його словами, гідрофобний адсорбент буде збирати тільки нафту, а воду відштовхувати. Нафта збирається в грудочки, які можна забрати з води будь-яким механічним способом. Цей адсорбент може набрати рідини в сім разів більше своєї ваги.

Українця запросили на ще один міжнародний конкурс в Тунісі відразу на фінальний етап.

Варто відзначити, що в 2015 році українець Самуїл Кругляк отримав бронзу на олімпіаді Genius за проект отримання електроенергії з атмосфери.

Олімпіада GENIUS – це один із найбільших наукових конкурсів, у якому, крім США, беруть участь школярі з усього світу, зокрема, із таких країн як: Корея, Індонезія, Киргизстан, Мозамбік, Іспанія, Польща, Тайвань. Цього року в олімпіаді змагалися понад 750 учасників. Олімпіада сприяє глобальному розумінню екологічних проблем та досягненню стійкості завдяки базовій науці, мистецтву, творчому письму, інженерії, дизайну та розвитку бізнесу.

Нагадаємо, що на щорічній Європейській математичній олімпіаді для дівчат (EGMO-2017) у швейцарському Цюріху перемогу, нарівні з американської учасницею, здобула офіційна учасниця від України Ольга Шевченко.