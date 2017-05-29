СПОРТ НОВИНИУкраїнський шпажист Богдан Нікішин переміг на престижних міжнародних змаганнях з фехтування "Grand Prix FIE - Bogota", які відбувалися у Колумбії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український шпажист Нікішин переміг на міжнародних змаганнях в Колумбії
У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста
Богдан Нікішин. Фото: FIE
Нікішин здобув перемогу у свій день народження, повідомляє Національний олімпійський комітет України.
Нікішин почав боротьбу за нагороди відразу в турі прямого вибування завдяки своїй високій позиції у світовому рейтингу FIE, інформує XSport.
Спортсмен пройшов усі етапи турніру, починаючи від 1/8, закінчуючи фіналом.
У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста - 23-річного Марко Фікера з рахунком 7:3.
Нагадаємо, що українка Ольга Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в рамках етапу Кубка світу з фехтування, який відбувався в Тунісі.
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29 05 2017 19:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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