Український шпажист Нікішин переміг на міжнародних змаганнях в Колумбії У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста

Український шпажист Богдан Нікішин переміг на престижних міжнародних змаганнях з фехтування "Grand Prix FIE - Bogota", які відбувалися у Колумбії.

Богдан Нікішин. Фото: FIE

Нікішин здобув перемогу у свій день народження, повідомляє Національний олімпійський комітет України. Нікішин почав боротьбу за нагороди відразу в турі прямого вибування завдяки своїй високій позиції у світовому рейтингу FIE, інформує XSport. Спортсмен пройшов усі етапи турніру, починаючи від 1/8, закінчуючи фіналом. У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста - 23-річного Марко Фікера з рахунком 7:3. Нагадаємо, що українка Ольга Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в рамках етапу Кубка світу з фехтування, який відбувався в Тунісі.

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