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Український шпажист Нікішин переміг на міжнародних змаганнях в Колумбії

У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста
Український шпажист Богдан Нікішин переміг на престижних міжнародних змаганнях з фехтування "Grand Prix FIE - Bogota", які відбувалися у Колумбії.
Український шпажист Нікішин переміг на міжнародних змаганнях в Колумбії Богдан Нікішин. Фото: FIE

Нікішин здобув перемогу у свій день народження, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Нікішин почав боротьбу за нагороди відразу в турі прямого вибування завдяки своїй високій позиції у світовому рейтингу FIE, інформує XSport.

Спортсмен пройшов усі етапи турніру, починаючи від 1/8, закінчуючи фіналом.

У фінальному бою Нікішин переміг італійського шпажиста - 23-річного Марко Фікера з рахунком 7:3.

Нагадаємо, що українка Ольга Харлан здобула перемогу на турнірі шаблістів в рамках етапу Кубка світу з фехтування, який відбувався в Тунісі.

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29 05 2017 19:58
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